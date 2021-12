Ronn 10 Wochen no de Bundestagswalen hunn d'Spëtzevertrieder vun den Ampel-Parteien den ausgehandelte Koalitiounsvertrag ënnerschriwwen.

Der Vereedegung vun der neier Regierung steet domat näischt méi am Wee. SPD, déi Gréng an FDP hunn dem 177 Säite laange Koalitiounsvertrag mam Titel "Mehr Fortschritt wagen" zougestëmmt. Wochelaang gouf iwwert den ausgehandelte Vertrag diskutéiert. Virun allem de Klimaschutz war dëst Joer e wichtegt Thema. Domat geet d'Ära Merkel no 16 Joer endgülteg op en Enn. E Mëttwoch wäert den Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewielt ginn.

En Dënschdeg um 10.30 Auer stinn den Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (déi Gréng) a Christian Lindner (FDP) de Journalisten op enger Pressekonferenz Ried an Äntwert.

D'Ressorten am Iwwerbléck:

SPD

Kanzler: Olaf Scholz

Kanzleramtchef: Wolfgang Schmidt

Inneministesch: Nancy Faeser

Aarbechtsminister: Hubertus Heil

Verdeedegungsministesch: Christine Lambrecht

Gesondheetsminister: Karl Lauterbach

Entwécklungsministesch: Svenja Schulze

Bauteministesch: Klara Geywitz

Déi Gréng

Vizekanzler: Robert Habeck

Wirtschafts- a Klimaminister: Robert Habeck

Ausseministesch: Annalena Baerbock

Ernierungs- a Landwirtschaftsminister: Cem Özdemir

Ëmwelt- a Verbraucherschutzministesch: Steffi Lemke

Familljeministesch: Anne Spiegel

Kultur a Medien: Claudia Roth

FDP

Finanzminister: Christian Lindner

Bildungs- a Fuerschungsministesch: Bettina Stark-Watzinger

Justizminister: Marco Buschmann

Digital- a Mobilitéitsminister: Volker Wissing