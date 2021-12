Eng 32 Joer al Polizistin aus Neunkirchen soll Zertifikater gefälscht an un Drëttpersoune weiderginn hunn. Dat huet d'Police aus dem Saarland matgedeelt.

Deemno wier d'Beamtin schonn e Freideg suspendéiert ginn. Weider Schrëtt gi gepréift.

Och géint ee Commissaire aus Merzig géife "beamten- an disziplinarrechtlech Mesuren" gepréift ginn. Dat well den 52 Joer ale Mann am November an Uniform an eng Bäckerei gaange wier, ouni eng Mask unzehunn. Op Nofro hin hätt de Commissaire uginn, datt hie sech getest hätt an dowéinst kee Mondschutz misst unhunn. Fir d'Dauer vun der Préiwung vum Virfall, gouf hien an de Bannendéngscht versat.