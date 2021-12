Wéi d'Secouristen no Iwwerliewende gesicht hunn, si si op e Bëbee gestouss, deen duerch Jäizen op sech opmierksam gemaach huet.

Zu Sanary-sur-Mer ass e Wunnhaus agestierzt. Dobäi ass en 30 Joer ale Mann ëm d'Liewe komm. 2 Erwuessener an ee Puppelche konnten aus den Iwwerreschter gerett ginn. Et hätt 2 Stonne gedauert, dat klengt Kand do erauszehuelen. Et géing him awer gutt goen, huet de Spriecher vun de Pompjeeën op der Plaz betount.

Zwee Mënsche gëlle weiderhin als vermësst. Ursaach vum Ongléck war warscheinlech eng Gasexplosioun an der Nuecht op en Dënschdeg. De Kaméidi war op eng Distanz vun 8 Kilometer nach ze héieren. D'Nopeschgebaier hu missen evakuéiert ginn.