Déi fënnefkäppeg Famill, Papp, Mamm an dräi Kanner, goufen e Samschdeg zu Königs Wusterhausen dout opfonnt.

De 40 Joer ale Papp hat seng ganz Famill an dono sech selwer ëmbruecht. Hien hat Angscht, datt d'Autoritéiten him d'Kanner géifen ewechhuelen, well hien e gefälschten Impfpass kaf hat. Dat geet aus engem Bréif ervir, deen d'Police am Haus fonnt huet.

De Mann hat en Impfass fir seng Fra fälsche gelooss, ma dëst war op der Aarbecht opgefall. Doduerch hat d'Koppel Angscht, datt si verhaft géife ginn an dat een hinnen d'Kanner géif ewechhuelen. Weider Detailer huet de Parquet vu Cottbus bis ewell nach net matgedeelt.

De Papp hätt, nodeem hien d'Kanner an d'Fra ëmbruecht huet, sech selwer d'Liewe geholl. Och dat géif aus dem Bréif ervirgoen. D'Famill war, esou däitsch Medien, beim Jugendamt net bekannt.

Wéi laang d'Famill, d'Mamm vu 40 Joer an d'Kanner vun véier, aacht an zéng Joer, dout ass, ass nach net kloer. D'Ermëttler wiere sech sécher, datt d'Famill net e Samschdeg gestuerwe wier.

An dësem Fall huet d'RTL-Redaktioun en Artikel matgeholl, an deem et ëm Selbstmord geet. Leit, déi suizidär Gedanken hunn, kënnen Hëllef bei SOS Détresse um Telefon 45 45 45 kréien.