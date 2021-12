Bei engem uerge Feier an engem iwwerfëllte Prisong am ostafrikanesche Burundi sinn der Regierung no 38 Mënschen ëmkomm.

Beim Feier an engem Prisong am Burundi sinn nieft de villen Doudesaffer 69 Persoune schwéierblesséiert ginn, sou de Vize-President Prosper Bazombanza en Dënschdeg. D'Feier wär deemno moies géint 4 Auer Lokalzäit am zentrale Prisong an der Haaptstad Gitega ausgebrach. E Kuerzen soll den Ausléiser gewiescht sinn. © AFP