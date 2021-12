Den Olaf Scholz wäert e Mëttwochmoien am Bundestag zu Berlin offiziell gewielt, an da vum Bundespresident Steinmeier zum neie Bundeskanzler ernannt ginn.

Domadder geet d'Ära vum Angela Merkel no 16 Joer op en Enn. De Scholz ass dee véierten SPD-Politiker, dee Bundeskanzler gëtt. Hien ass un der Spëtzt vun der éischter däitscher Regierungskoalitioun tëscht SPD, Grüne an FDP.

Géint 12 Auer gëtt de Scholz am Bundestag vun der Bundestagspresidentin Bärbel Bas vereedegt. E Mëttwoch am Nomëtteg ass dann déi offiziell "Passation des pouvoirs" am Kanzleramt tëscht Scholz a Merkel. Och déi nei Ministeren iwwerhuelen am Laf vum Dag hir nei Ämter.

Héich Erwaardungen un den neie Bundeskanzler

No der Wiel vum Olaf Scholz zum neie Bundeskanzler sinn d'Erwaardungen un déi zukünfteg Bundesregierung héich. Den Däitschen Industrie- an Handelskummerdag (DIHK) fuerdert an den Zeitunge vun der Funke-Mediengruppe eng "séier" Entlaaschtung fir Entreprisen an Zäite vun der Pandemie. Gewerkschaften an Ëmweltverbänn fuerderen detailléiert Pläng fir Investitiounen an den Aarbechtsmarché an an de Klimaschutz.

7x SPD, 5x Grün, 4x FDP

D'SPD hat d'Walen de 26. September gewonnen a war mat 25,7 Prozent stäerkst Kraaft virun der CDU/CSU (24,1 Prozent) ginn. Reng rechneresch hätt d'Unioun mat dësem Resultat och een Jamaika-Bündnis mat Grünen an FDP uféiere kënnen. Déi zwou méi kleng Parteien hu sech awer fir Koalitiounsverhandlunge mat der SPD decidéiert. En Dënschdeg haten déi dräi Parteien de Koalitiounsvertrag dunn ënnerschriwwen.

An der neier Regierung stellt d'SPD siwe Ministerinnen a Ministeren: Wolfgang Schmidt (Kanzleramtchef), Karl Lauterbach (Gesondheet), Hubertus Heil (Aarbecht a Soziales), Nancy Faeser (Inneministesch), Christine Lambrecht (Verdeedegung), Klara Geywitz (Bau) und Svenja Schulze (Entwécklung).

Fir déi Gréng zéien d'Annalena Baerbock (Ausseministesch), de Robert Habeck (Wirtschaft a Klimaschutz), d'Anne Spiegel (Famill), Steffi Lemke (Ëmwelt) an Cem Özdemir (Landwirtschaft) an d'Regierung an. Den Habeck ass och Vizekanzler. D'Membere vun der FDP sinn de Christian Lindner (Finanzen), de Volker Wissing (Verkéier), de Marco Buschmann (Justiz) an d'Bettina Stark-Watzinger (Bildung).

Fuerderung vu JDL, d’JSL an déi jonk Gréng u Lëtzebuerger Regierung

An deem Kader hunn d’Jugendparteie vun der Lëtzebuerger Regierung e Mëttwoch de Moien e gemeinsame Communiqué gemaach. Déi nei 3er-Koalitioun zu Berlin wäert jo eng Nei-Ausriichtung vun der Drogepolitik ustriewen. Eng kontrolléiert Cannabis-Politik soll agefouert ginn.

D’JDL, d’JSL an déi jonk Gréng fuerderen d'Lëtzebuerger Regierung op, sech mat der neier däitscher Regierung a Verbindung ze setzen, fir sech ofzestëmmen. Schliisslech wéilt och de Grand-Duché zum Deel op dee Wee goen, an dat Ganzt soll och bis Enn vun dëser Legislaturperiod duerch sinn, sou déi 3 Jugendsektiounen.