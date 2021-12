Dëst ass déi éischte Kéier, dass eng Persoun am Vietnam wéinst illegalem Handel mat Hare vun Nashörner zu esou enger laanger Prisongsstrof verurteelt gouf.

De 36 Joer ale Mann kritt virgeworf, dës Produiten aus de Vereenegten Arabeschen Emirater an d'Land geschmuggelt ze hunn. Vietnam spillt nämlech eng wichteg Roll op der Route vu Wëld-Schmuggler an Asien.

D'Regierung zu Hanoi geet eegenen Informatiounen no schonn zanter Laangem géint den illegalen Handel mat wëllen Déiere vir. Déiereschützer kritiséieren awer, dass de Schwaarzmaart wéinst feelende juristesche Poursuitte weiderhi besteet.

Trotz Kritik um Ëmgang vun der Regierung mam illegalen Handel begréissen Déiereschützer dës Prisongsstrof. Se géing weisen, dass déi zoustänneg Autoritéiten ugefaangen hunn, eescht Strofen ze verhänken, fir Mënschen vun esou Verbriechen ofzeschrecken, erkläert d'Vizedirektsch Bui Thi Ha vum Naturschutzgrupp "Education for Nature Vietnam".

Wéi et vun der Organisatioun heescht, wieren zanter 2017 am Ganzen 317 Strofdoten a Relatioun mat Nashorn-Hare registréiert ginn. 24 Mënsche wieren an deem Kader verhaft an ugeklot ginn. Déijéineg, déi viru Geriicht schëlleg gesprach goufen, krute jeeweils eng Prisongsstrof vun iwwer 5 Joer.

Den Handel mat Nashorn-Hare boomt um Schwaarzmaart. An Deeler vun Asien gëllt de Polver an den Haren als Heelmëttel an Aphrodisiaque, och wann d'Haren nëmmen aus Keratin bestinn.

Déiereschützer no hätt sech d'Zuel vun Nashörner, déi an der fräier Natur liewen, drastesch verréngert. Ugangs vum 20. Joerhonnert goufen et nach ronn 500.000 där Déieren, hautdesdaags sinn et der nach 29.000.