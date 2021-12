Dat geet aus engem neien Rapport vun der Unicef ervir. Esou eng Kris hätt et an de 75 Joer, wou et d’UNO-Kannerhëllefwierk elo gëtt, nach net ginn.

Derbäi kënnt, dass méi wéi 1,8 Milliarde Kanner a Jugendlecher op d’mannst zum Deel an de leschte Méint net an d’Schoul konnte goen. Schätzungsweis 80% vum Präsenzunterrëcht weltwäit wier ausgefall. D’Unicef lançéiert dohier en dréngenden Appell un d’Welt-Gemeinschaft, jonk Leit nees an d’Ausbildung ze kréien an hir Gesondheetsversuergung sécher ze stellen. Anerefalls riskéiert et e verluerent Joerzéngt fir Kanner ze ginn.