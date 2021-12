293 Persounen, déi an der Mediebranche täteg sinn, sëtzen den Ament am Prisong. Ronn ee Véierel vun hinnen a China a Myanmar.

Dëst ass dat 6. Joer um Stéck, dass en neien Héchstwäert un inhaftéierte Medievertrieder erreecht gouf, erkläert den CPJ-Chef Joel Simon. Lescht Joer waren et der 280.

Aktuell si 50 Journalisten a China am Prisong, 26 Reporter am Myanmar a 25 an Ägypten. Wäit uewen op der Lëscht vum "Committee to Protect Journalists" stinn och de Vietnam mat 23 inhaftéierte Journalisten a Belarus mat 19.

Et wier erschreckend ze gesinn, wéi vill Länner Joer fir Joer op der Lëscht stinn. Awer besonnesch schockéierend wier et, dass Myanmar an Ethiopien esou haart a puncto Pressefräiheet zougeschloen hätten, betount de Simon.

Weider huet de CPJ matgedeelt, dass dëst Joer 24 Leit aus der Mediebranche ëmbruecht goufen. Mexiko gëllt weiderhin als dat geféierlechst Land vun der westlecher Hemisphär fir d'Journalisten. A Mexiko sinn an de leschte Méint 3 Journalisten dout gemaach ginn, 6 weider Doudesfäll ginn an deem Kader nach ënnersicht.

Dem "Committee to Protect Journalists" no spigelen dës Zuelen d'Intoleranz erëm, déi géintiwwer der Berichterstattung op der ganzer Welt ëmmer méi zouhëlt.