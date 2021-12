Dem Johnson seng Fra Carrie huet en Donneschdeg de Moien an enger Klinik zu London eng Duechter kritt. De Mamm an dem Meedchen geet et gutt.

D'Meedchen ass dat zweet gemeinsaamt Kand vun der Koppel. Hire Jong Wilfred ass am Abrëll d'lescht Joer op d'Welt komm. Am Mee dëst Joer hu sech den 57 Joer ale brittesche Regierungschef an déi 33 Joer al fréier Medieberoderin vum Johnson senger konservativer Partei d'Jo-Wuert ginn. Fir de Boris Johnson ass et schonn d'Bestietnes Nummer 3. Mat der zweeter Fra Marina Wheeler huet hie 4 Kanner. Dobäi kënnt nach eng Duechter aus enger Affär, déi den Johnson eréischt am September no jorelaange Spekulatiounen ëffentlech gemaach huet.