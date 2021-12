"Leider ware mer virun engem Joer gezwongen, déi Entscheedung ze treffen. An et war déi richteg Decisioun," esou d'Mette Friedriksen.

Virun engem Parlamentsausschoss huet si zu der Situatioun, an där Milliounen Déieren doutgemaach goufen, Stellung geholl. "Menger Meenung no war et entscheedend, datt mer séier reagéieren", esou d'Regierungscheffin weider.

15 Milliounen Näerzer aus Ziichtunge goufen de leschten November op Uerder vun der dänescher Regierung doutgemaach. Domadder sollt d'Verbreedung vun enger mutéierter Variant vum Coronavirus, déi och op de Mënsch hätt kéinten iwwergoen, gestoppt ginn.

Eréischt méi spéit hat sech erausgestallt, datt déi rechtlech Basis fir dëst Virgoe gefeelt huet, déi dunn awer nodréiglech koum. Donieft hat d'Regierung decidéiert, datt bis Ufank 2022 keng Näerzer méi dierfte geziicht ginn a schonn dëse September gouf dës Reegelung ëm ee Joer verlängert.

D'Parlament hat, och nodeems den zoustännege Landwirtschaftsminister Jensen zeréckgetruede war, en Ausschoss agesat, deen d'Virgoe vun der Regierung préiwe sollt. Si koumen zum Entschloss, datt sech d'Membere vun der Regierung wéinst der Noutschluechtung vun de Milliounen Déiere viru Geriicht veräntwerte missten.

D'Friederiksen hat ausgesot, datt si net wousst, datt déi d'Decisioun d'Déieren ze schluechten, keng rechtlech Basis gehat hätt. Si war awer wéinst enger geläschter SMS, déi eppes mat der Noutschluechtung ze dinn hat, ënner Drock geroden. Der Police ass et awer bis ewell net gelongen, fir d'Textnoriicht erëm hierzestellen.