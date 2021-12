Den Nobelpräis ass de wichtegste Wëssenschaftspräis vun der Welt. Den 10. Dezember 1901 gouf en eng éischte Kéier verginn.

Den Numm vun der Auszeechnung ass zeréckzeféieren op de schweedesche Chemiker Alfred Nobel. Hien ass den Erfinder vum Dynamit. D'Präisgeld, dat all Joers iwwerreecht gëtt, gëtt aus der Stëftung bezuelt, déi hie gegrënnt huet. Den Alfred Nobel wollt eppes Guddes maachen an esou sollten déi Iddien, déi am Laf vum vergaangene Joer der Mënschheet dee gréissten Notze bruecht hunn, belount ginn.

Bei den éischten Nobelpräisser 1901 gouf de Wilhelm Conrad Röntgen an der Physik ausgezeechent fir seng Erfindung vun de Röntgenstralen. Den éischte Friddensnobelpräis goung un den Henri Dunant, de Grënner vum Roude Kräiz. An der Literatur huet den éischte Laureat Sully Prudhomme geheescht an da goufen et nach Präisser an der Kategorie Medezin a Chimie. Méi spéit koum nach de Beräich Ekonomie dobäi.

Verdeelt ginn d'Nobelpräisser um Doudesdag vum Alfred Nobel, den 10. Dezember zu Stockholm. De Friddensnobelpräis, sou wollt den Här Nobel dat a sengem Testament, soll zu Oslo iwwerreecht ginn. Berüümt Nimm, déi een ënnert de Gewënner fënnt, sinn ënnert anerem de Martin Luther King, d'Mutter Teresa, den Nelson Mandela, de Michail Gorbatschow, de Barack Obama, an net ze vergiessen: den Albert Einstein - de bekanntste Wëssenschaftler aus der Neizäit weltwäit.