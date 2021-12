Australien gesäit sech aktuell mat zwee géigesätzlechen Naturereegnesser konfrontéiert.

Australien kämpft aktuell géint Bëschbränn un der Westküst a schwéier Iwwerschwemmungen am Osten. Déi bei Touriste beléift Regioun Margaret River war e Freideg vu Bëschbränn ëmginn. Déi fir hire Wäibau an hiert Surfgebitt bekannte Géigend leit zanter Wochen ënner staarker Hëtzt. Mënschen an Haiser si bis ewell nach net zu Schued komm, d'Flamen hu sech allerdéngs iwwert eng grouss Fläch ausgebreet.

De Katastrophefall gouf deklaréiert, verschidde Bewunner goufen opgefuerdert, fir sech a Sécherheet ze bréngen. "Reagéiert direkt, fir datt dir iwwerlieft", sou den Appell vun de Pompjeeën.

Wärend d'Leit un der Westküst vum Indeschen Ozean ënnert den Temperature vu bis zu 40 Grad leiden, huet et iwwert der Pazifikküst an de leschte Méint zolidd gereent. "Een Déifdrockgebitt huet sech virun der Südküst vun New South Wales forméiert a bréngt zolitte Reen an uerg Iwwerschwemmunge mat sech", sou de Wiederdéngscht.

Verschidde ländleche Gebidder südlech vu Sydney, déi virun zwee Joer vun den uergste Bëschbränn an der Geschicht vum Land betraff waren, hunn zanter en Donneschdeg 21 Zentimeter Reen registréiert. Den November war de fiichtsten zanter 122 Joer. Ee Grond ass de Wiederphenomen La Nina.

Wëssenschaftler ginn dovunner aus, datt déi extrem Wiederkonditiounen an Australien duerch de mënschegemaachte Klimawandel verstäerkt ginn. An de leschte Jore gouf et an Australien ëmmer nees uerg Bëschbränn, Iwwerschwemmungen an Dréchenten.