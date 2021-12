De Wikileaks-Grënner kéint elo awer un d'USA ausgeliwwert ginn. Eng entspriechend Demande war jo vun engem Londoner Geriicht refuséiert ginn.

E Freideg de Moie gouf d'Urteel am Prozess ëm d'Ausliwwerung vum Wikileaks-Grënner gesprach. D'brittesch Justiz huet d'Ausliwwerungsverbuet fir de Julian Assange opgehuewen. Ufanks 2021 hat e brittescht Geriicht d'Ausliwwerung vum gebiertegen Australier wéinst sengem psycheschen a gesondheetlechen Zoustand ënnersot. Washington ass doropshin an Appell gaangen.

Elo muss déi brittesch Justiz op en Neits iwwert d'Demande, fir den Assange un d'USA auszeliwweren, tranchéieren. Am Fall vun enger Ausliwwerung kéint hien de Prozess wéinst Spionage-Reprochë gemaach kréien. Hie riskéiert bis zu 175 Joer Haft. Den Assange kritt virgeworf, zesumme mat der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimt Material am Irak an Afghanistan geklaut a publizéiert ze hunn. Domat hätt hien d'Liewe vun US-Informanten a Gefor bruecht.