D'Police a Bayern huet vun de Planzen eng Recolte am Wäert vu ronn 450.000 Euro erageholl.

D'Police a Bayern huet viru kuerzem net schlecht gestaunt, wéi si an enger Scheier an der bayrescher Gemeng Willmars eng Plantage mat ronn 1.500 Marihuana-Planze fonnt huet. An der Nuecht op den 1. Dezember sinn d'Beamte Patrull gefuer, wou hinnen op eemol een "séisslechen, gutt bekannte Geroch" an d'Nues komm ass. No enger kuerzer Inspektioun hu si festgestallt, datt de Geroch aus der Lëftung vun enger Scheier koum.

An der Scheier hu si dunn eng zimmlech professionell Operatioun virfonnt, d'Planze ware bis zu zwee Meter héich a schonn "praktesch prett fir d'Recolte". Ee Mann, dee grad an der Scheier war a sech ëm d'Planze gekëmmert huet, gouf festgeholl. Wéineg méi spéit gouf och de Besëtzer vun der Scheier festgeholl.

D'Police huet d'Recolte erageholl an d'Planze saiséiert. Der Police no huet d'Recolte ronn 45 Kilo op d'Wo bruecht, wat engem Wäert vu ronn 450.000 Euro entsprach hätt.