An enger Wunneng hat een divers Substanzen a Géigestänn fonnt, déi een fir d'Hierstelle vu Schwaarzpolver notze kann.

Dat Ganzt ass schonn de 26. August geschitt an en 20 Joer alen Däitschmarokkaner gouf verhaft. Hie war schonn eng Zäit am Viséier vun den Ermëttler a soll nieft de Substanzen, déi ee fir Schwaarzpolver brauch, och probéiert hunn, am Darknet u Schosswaffen ze kommen.

Beim Duerchsiche vun der Wunneng wier een op Propagandamaterial vun islamistesche Gruppe gestouss an et gouf erausfonnt, datt de jonke Mann probéiert hat, iwwer Internet erauszefannen, wéi een eng Bomm baut. An enger zweeter Wunneng, déi dem Cousin vum presuméierten Täter gehéiert, huet een dunn d'Material fir d'Baue vun der Bomm fonnt.

Weider 17 Persounen aus dem noe Krees vum Mann goufen dono duerchsicht an et goufe Beweismaterialien, wéi Computer oder Handyen, saiséiert.