De russesche President Putin wëll de Fang vu Wale verbidden, wa se doropshin an Aquarien an änlechen Ariichtungen zur Presentatioun gestallt solle ginn.

No däitlecher Kritik un der Praxis hätt de Putin sech fir "e Verbuet vum Walfang zu Show-Zwecker" ausgeschwat. De russesche Greenpeace-Chef huet sech e Freideg "erfreet" iwwer dës Ënnerstëtzung vum President gewisen. D'Eliminatioun vun "der Gesetzeslacune" wier extreem wichteg.

Opname vu knapp honnert Walen, déi iwwer Méint am äussersten Oste vu Russland a klenge Basengen agespaart waren, fir se ënner anerem u Waasserparken a China ze verkafen, haten Enn 2018 fir international Skandaler gesuergt. Kritiker haten d'Anlag souguer "Wal-Prisong" genannt.

Antëscht wieren d'Déieren, dorënner 77 Beluga-Walen, an hir natierlech Ëmgéigend entlooss an d'Anlag Ufank des Mounts zougemaach ginn. Éier si an d'Ochotskëscht Mier zréckkéiere kéinten, misste si laang Zäit un d'Liewen an der fräier Natur gewinnt ginn. Vill vun de Wale wieren nach ganz jonk.