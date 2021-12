Experten no haten d'Déieren Angscht an hu sech verdeedegt. De Mann huet awer misste gebitzt ginn.

Beim spadséieren am botanesche Gaart gouf de Britt Graham Spencer, deen zu Singapur lieft, vun den Déieren attackéiert. "26 Mol an 10 Sekonnen" gouf hie gebass, zielt hien de lokale Medien. Dat Ganzt ass den 30. November geschitt.

Ronn 20 Déiere wiere virun him iwwert de Wee gelaf, eventuell duerch en Jogger a Panik versat. "Ech hu geduecht, si wéilte mech ëmbréngen an ech misst stierwen", esou de Spencer weider. D'Otter hätten als éischt probéiert, den Jogger unzegräifen, deen awer fortgelaf ass. Dono hu se sech dann de Spencer virgeholl. Si hunn hien als éischt ënne bei de Féiss gebass a wéi hien ëmgefall ass, hu se seng Been a säin Hënner attackéiert. D'Persoun, déi mam Spencer ënnerwee war, konnt si du verdreiwen.

Am Spidol goufe seng Wonnen du versuergt. Well hien aktuell awer just schlecht sëtzen a schlecht schlofe kann, huet de Spencer decidéiert, fir iwwert d'Feierdeeg net a Groussbritannien ze fléien. De Spencer ass awer net déi éischt Persoun, déi am Park vun Otter attackéiert gouf. Schonn am Mee gouf e 77 Joer ale Mann agresséiert a viru véier Joer e fënneft Joer aalt Meedchen ugegraff.