Den US-Gedrénksris Coca-Cola dreet enger klenger Firma a Kolumbien mat enger Klo, wa si den Numm vun hirem Béier "Coca Pola" net änneren.

Dat geet aus engem Schreiwes vun den Affekote vu Coca-Cola ervir.

Déi kolumbianesch Firma Coca Nasa produzéiert Liewensmëttel, traditionell Medezin, Gedrénks an aner Produiten aus der Koka-Planz. Se zielt 20 Mataarbechter a gëtt vu Memberen aus indigene Vëlker gefouert. De Béier-Numm setzt sech aus dem Numm vun der Koka-Planz an dem a Kolumbien geleefege Wuert fir Béier "Pola" zesummen.

Am Schreiwes vun den Affekote fuerdert Coca-Cola, dass d'Firma op d'Benotze vum Numm "Coca Pola" oder engem änleche Begrëff, dee mam geschützte Markennumm verwiesselt ka ginn, ze verzichten. Coca Nasa verstéisst domat géint dat kolumbianescht Markerecht an d'Gesetz géint onlauter Konkurrenz.

Coca Nasa huet ugekënnegt, dem Drock vu Coca-Cola net nozeginn. "Mir wäerten d'Klo ofwaarden an dann äntweren", sou de Vertrieder vun der Firma David Curtidor. "Mir hu keng Angscht virun hinnen."