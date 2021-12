Concernéiert si virun allem déi 2 Departementer "Les Landes" an "d'Pyrénées-Atlantiques", déi aktuell nach ëmmer „en alerte rouge“ sinn.

Dëst wéinst ganz massivem Nidderschlag e Freideg am Laf vum Dag. Grouss Deeler sinn iwwerschwemmt. 100 Leit hu missen aus hiren Haiser evakuéiert ginn an och 20 Leit, déi an hiren Autoe vum Waasser iwwerrascht goufen a blockéiert waren.

Iwwerschwemmte Strooss zu Bayonne

Och den Osten, d‘Savoie an d‘Haute-Savoie sinn „en vigilance orange“ wéinst Lawinen- an Glatäisgefor.

A Spuenien ass d‘Situatioun nach méi uerg. Do ass och eng Persoun duerch d‘Iwwerschwemmungen ëm d‘Liewe komm. Iwwer 400 Leit goufen an de Pyrenäen evakuéiert.