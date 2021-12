De CEO vun der amerikanescher Firma better.com huet an engem Video-Meeting all d'Leit entlooss, déi deen Ament grad am Meeting dobäi waren.

D'Employéeën hunn et wuel an enger éischter Phas fir e schlechte Witz gehalen, wéi een och an engem Video héiert, vun enger Persoun, déi de Meeting mam Handy gefilmt huet.

Ma wat den 43 Joer ale Vishal Garg méi laang geschwat huet, wat et ëmmer méi kloer gouf, dass et sech hei tatsächlech ëm eng Massen-Entloossung handelt.

Wann Dir un dësem Meeting deelhuelt, gehéiert Dir zu der onglécklecher Grupp, déi entlooss gëtt. VISHAL GARG,CEO better.com

Hien huet am Meeting gemengt, et wier déi 2. Kéier a senger Karriär, dass hien esou eng schlecht Nouvelle misst iwwerbréngen, an déi 1. Kéier hätt hien dobäi musse kräischen. Et géif awer hoffen, dass en dës Kéier méi staark wier.

D'Firma better.com, déi Hypotheikkreditter ubitt, huet an den USA, Indien an a Groussbritannien 10.000 Mataarbechter. Wéinst der aktuell schwiereger Situatioun an der Corona-Pandemie, hu se elo deen drastesche Schrëtt mussen huelen. Amplaz awer Eenzelgespréicher ze féieren, huet de CEO sech d'Liewen einfach gemaach, an huet kuerzerhand am Zoom-Meeting an engem Saz den Employéeën déi schlecht Nouvelle matgedeelt. Et goufen deemno 9% vum Personal entlooss.

Dat hat natierlech fir en enorme Shitstorm gesuergt, wat och de Boss vun der Firma da spéider dozou bruecht huet, sech op der Internetsäit vun der Firma an enger offizieller Kommunikatioun ze entschëllegen. Hien hätt de betraffene Mënschen net déi néidege Respekt an déi néideg Wäertschätzung entgéint bruecht. D'Kënnege wieren awer trotzdeem néideg gewiescht. En hätt déi Betraffen awer onnéidegerweis bloussgestallt. E wéilt aus senge Feeler léieren an e bessere Chef an Zukunft ginn.

De Vishal Garg war scho kuerz virun där doutéiser Entloossungsaktioun negativ opgefall, well hie wuel an engem Blog vun der Entreprise en anonymmen Artikel verëffentlecht hat, an deem hie seng Mataarbechter als faul bezeechent huet, si géife Cliente beklauen a just 2 Stonnen den Dag schaffen. Des weidere sollte si sech besser forméieren.

Ënnert de Leit déi entlooss goufen, ass ënnert anerem och dat komplett Team, dat sech an der Firma ëm d'Theme Gläichstellung, Rassismus a Sexismus op der Aarbechtsplaz gekëmmert huet. Déi radikal Entloossungen hätte virun allem ekonomesch Grënn, esou de Garg. De Marché hätt sech wärend der Kris verännert an et wieren drastesch Aschnëtt beim Personal vum ronn 6,2 Milliarden Euro schwéiere Konzern néideg, fir iwwerliewen ze kënnen.