De Süden an den Zenter vun de Vereenegte Staaten gouf vu schwéieren Tornadoe getraff. D'Autoritéite rechnen den Ablack mat iwwer 80 Doudegen.

Besonnesch am US-Bundesstaat Kentucky ass d'Zerstéierung grouss. Do huet een Tornado wuel eng Schneis vun 350 Kilometer gezunn an de Gouverneur rechent mat iwwer 70 Doudegen. Et wier wuel den schlëmmsten an déidlechsten Stuerm, dee jee duerch de Kentucky gezunn ass, dofir hätt een och den Noutstand ausgeruff an no Hëllef gefrot, sou de Gouverneur.

Besonnesch zu Mayfield ass d‘Lag dramatesch. Iwwer 100 Mataarbechter haten do an enger Käerzefabrick geschafft, wéi den Tornado komm ass. 40 Leit konnte gerett ginn, mä de Gros gëllt nach als vermësst.

De President Joe Biden huet direkt Hëllef ugekënnegt.