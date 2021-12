Beim Sommet vun den Ausseministere vun de G7-Staaten zu Liverpool, hunn e Samschdeg virun allem d‘Tensioune mat Russland, China an dem Iran dominéiert.

Déi brittesch Ausseministesch Liz Truss huet direkt fir den Optakt vum Sommet Moskau gewarnt, dass een Amarsch an d‘Ukrain schwéier Konsequenze wäert hunn.

Aktuell wären eng 175.000 russesch Zaldoten un der Grenz stationéiert an d‘G7-Staaten hunn driwwer geschwat, wéi een op eng eventuell Invasioun géing reagéieren – notamment Sanktioune sinn an d‘Spill komm. Zum Beispill fir déi russesch Gas-Exporter iwwer d‘Nord Stream 2 guer net ulafen ze loossen. Aktuell waart Moskau do nach op eng Autorisatioun an anerersäits géing déi Mesure dann och fir nach méi héich Energiepräisser an Europa suergen.