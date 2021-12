Eigentlech hat Frankräich 104 Autorisatioune fir franséisch Fëscherbooter gefuerdert. Deemno bleift ee wäit hannert den Erwaardungen.

Groussbritannien huet 18 Lizenzen erstallt an d'Kanalinsel Jersey der nach emol 5.

E Freideg war eng Frist am Fëscherei-Sträit ofgelaf. D'EU-Kommissioun, déi am Konflikt vermëttelt, hat vu Groussbritannien gefuerdert, d'Differenze mat Frankräich bis den 10. Dezember bäizeleeën.

Et gëtt zanter Méint iwwert d'Fëscherei-Rechter am Äermelkanal gestridden. Eigentlech war ofgemaach, dass franséisch an aner EU-Fëscher weiderhin däerfen a brittesche Gewässer fëschen, wa se dat scho virum Brexit gemaach hunn. Allerdéngs ginn et Problemer, dat nozeweisen.

Nodeems dann elo 23 Lizenzen zougeséchert goufen, huet Frankräich scho matgedeelt, dass si sech zesumme mat der EU-Kommissioun dofir wäerten asetzen, och déi aner 81 gefuerdert Lizenzen nach ze kréien.