Éischten Informatiounen no si beim Virfall 7 Persoune blesséiert ginn. En 18 Joer ale fréiere Schüler huet eng Bomm am Klouschter gezünt.

Russesch Medie schwätze vun Haass op d'Proffen an d'Nonnen als Motiv. Déi engleschsproocheg "Moscow Times" mellt, dass beim Ugrëff op d'mannst 7 Leit verwonnt goufen. D'Police huet doropshin Enseignanten a Schüler a Sécherheet bruecht. Ënnert de Blesséierte soll op d'mannst 1 Jugendleche sinn.

Geschitt ass d'Explosioun an der historescher Stad Serpuchow, ronn 100 Kilometer südlech vu Moskau.

Dëst ass net den éischten Ugrëff dëst Joer. 2021 goufen et a Russland schonn eng Attack an enger Schoul an en Ugrëff an enger Universitéit. Zu Perm hat am September ee Student ëm sech geschoss a 6 Leit ëmbruecht. 28 Persoune goufe blesséiert. Am Mee hat een 19 Joer ale Mann a senger fréierer Schoul 9 Leit dout gemaach. Hien hat ee Waffeschäin, obwuel hie mat psychesche Stéierungen ze kämpfen huet. Doropshin hat de Putin eng Reform vun der Waffepolitik ugekënnegt. Och 2019 an 2018 goufen et änlech Virfäll.