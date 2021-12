Zu Berlin huet e Mann bei enger Stele vum Denkmal fir ermorte Judden aus Europa Waasser gelooss. En Alkoholtest huet e Wäert vu ronn 1,5 Promill erginn.

De Staatsschutz vun der Police hat wéinst Verdacht vun der Stéierung vun der Douderou beim Denkmal d'Ermëttlungen opgeholl. Dat huet d'Police vu Berlin e Sonndeg matgedeelt. Informatiounen no hätt eng Sécherheetsmataarbechterin am fréien Nomëtteg ee jonke Mann dobäi gesi wéi hie géint ee vun de "Grafsteng" urinéiert huet.

D'Fra hätt uginn, hien ugeschwat an op d'Spezialitéit vun der Plaz higewisen ze hunn. Den Täter hätt der Sécherheetsmataarbechterin du geäntwert, datt hie wéisst wou e wier an hätt einfach weider urinéiert. Doropshin huet si d'Police geruff.

En Alkoholtest hätt Informatioune vun der Police no beim 20 Joer jonke Mann e Wäert vu ronn 1,5 Promill erginn. Nodeems d'Beamte seng perséinlech Donnéeën erfaasst haten, duerft e weidergoen.

D'Denkmal zu Berlin gouf 2005 erriicht, fir de ronn sechs Millioune Judden ze gedenken, déi duerch d'Nationalsozialiste gestuerwe sinn. Am Ganze sinn et ronn 2.700 verschidden héich, donkelgro Bëtonsbléck. Am "Stelefeld" ass et verbueden ze fëmmen, Alkohol ze konsuméieren, Kaméidi ze maachen, ze lafen a vun engem Block op deen aneren ze sprangen.

Ufank November war d'Police selwer am Zesummenhang mam Denkmal an d'Press geroden. Dat well eng Foto publizéiert gouf, déi Poliziste gewisen huet, wéi se bei de Bléck Pompele gemaach hunn. D'Policepresidentin huet sech doropshin ëffentlech entschëllegt.