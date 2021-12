Den Epizenter vum Biewe louch 18 Kilometer déif am Mier, ronn 100 Kilometer ewech vun der Insel Flores.

Wéi et heescht, wier keng Persoun blesséiert ginn. Eng Tsunamiwarnung gouf declenchéiert.*

Am Inselstaat kënnt et ëmmer nees zu Äerdbiewen a Vulkanausbréch. Besonnesch uerg war d'Biewen am Joer 2004. Deemools gouf eng Stäerkt vun 9 op der Richterskala gemooss. Eng 230.000 Leit sinn ëm d'Liewe komm.

*Aner Medie schwätze vun enger Stäerkt vu 7,5. Donieft gëtt plazeweis gemellt, datt den Epizentrum 12 Kilometer louch.