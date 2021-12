Dat, well si d'Trennung vu mannerjärege Koppelen, déi Asyl gefrot haten, ordonéiert hat, obwuel dat net legal war.

23 Koppelen, deels mat engem geréngen Altersënnerscheed, goufen 2016 op Uerder hi vunenee getrennt ënnerbruecht. D'Stojberg krut an deem Kader reprochéiert, géint déi Europäesch Mënscherechtskonventioun verstouss ze hunn. Wéinst hirer haarder Asylpolitik gouf si elo zu 60 Deeg Prisong verurteelt. Géint d'Urteel kann déi fréier Ministesch net an Appell goen. D'Politikerin huet sech "immens iwwerrascht" iwwert d'Urteel gewisen an et als "Néierlag fir déi dänesch Wäerter" bezeechent. Dëst ass eréischt dat drëtt Verfaren, wou sech d'Geriicht mam Feelverhale vu Ministere befaasst.

Et ass allerdéngs éischter onwarscheinlech, dass si wierklech an de Prisong muss. Bei Strofen ënner 6 Méint geet an Dänemark dacks eng elektronesch Foussfessel duer.

D'Stojberg war vun 2015 bis 2019 Ministesch fir Immigratioun an Integratioun a besonnesch fir déi restriktiv Flüchtlingspolitik vum Land verantwortlech.