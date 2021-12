Am Oktober soll de Wikileaks-Grënner en Hiereschlag gehat hunn. Schold wier de Stress wéinst enger méiglecher Ausliwwerung un d'USA.

Dowéinst gi sech den Ament Suergen ëm d'Gesondheet vum Assange gemaach. "Mir hunn Angscht, datt e stierft", sou säi Brudder. D'Amerikaner reprochéieren dem Julian Assange jo Spionage. Hie kritt virgeworf, zesumme mat der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimt Material am Irak an Afghanistan geklaut a publizéiert ze hunn. Domat hätt hien d'Liewe vun US-Informanten a Gefor bruecht. Am Fall vun enger Ausliwwerung kéint hien de Prozess wéinst Spionage-Reprochë gemaach kréien. Hie riskéiert bis zu 175 Joer Prisong.