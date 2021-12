Bei der Explosioun vun engem Tankwon an der Hafestad Cap-Haïtien gouf et ganz vill Doudeger a Blesséierter.

Vill Affer wiere bis zur Onkenntlechkeet verbrannt, sou de Vizebuergermeeschter Patrick Almonor. Et wier onméiglech, dës Persounen z'identifizéieren. Sengen Donnéeën no wieren och 20 Haiser an der Ëmgéigend a Brand geroden. Hei géing ee weider Affer fäerten.

D'Spidol vu Cap-Haïtien war mat der Behandlung vun de ville Blesséierte komplett iwwerfuerdert. Vill vun hinne schwiewen a Liewensgefor. "Mir hunn net d'Moyenen, fir déi vill Mënsche mat schwéiere Verbrennungen ze versuergen", sot eng Infirmière aus dem Spidol géigeniwwer der AFP. Si fäert, datt een net all d'Leit rette kann.