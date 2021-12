No enger neier brittescher Visareegelung hu bal 90.000 Persounen eng Demande dofir gestallt. Dëst als Zeeche géint d'chineesescht Sécherheetsgesetz.

Vu Januar bis September hätten 88.000 Mënschen aus der fréierer Kolonie d'Offer ugeholl. Dat huet d'Ausseministesch en Dënschdeg zu London matgedeelt. Groussbritannien hat d'Reegel Ufank dës Jores a Kraaft gesat, fir en Zeeche géint dat sougenannte chineesescht Sécherheetsgesetz fir Hongkong ze setzen.

Déi brittesch Reegelung soll et Persounen am Besëtz vun engem spezielle brittesche Pass (BNO) erlaben, séier Staatsbierger vu Groussbritannien ze ginn. Déi brittesch Regierung war dovun ausgaangen, datt 2021 eng 154.000 Persounen antreffe géifen. Bannent fënnef Joer rechent London mat enger 322.000 Persounen aus Hongkong.

China hat dës Reegelung verurteelt an ugekënnegt, datt d'Land BNO-Päss net méi als legitimt Dokument géifen unerkannt ginn. Zanter der Aféierung vum ëmstriddene Sécherheetsgesetz duerch Peking si schonn eng sëllegen Demokratieaktivisten aus Hongkong geflücht. D'Gesetz erlaabt et den Autoritéiten zu Hongkong méi streng géint Aktivitéite virzegoen, déi hirer Meenung no déi national Sécherheet vu China bedroe géifen.