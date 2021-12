Well si mat hirem Auto net laanscht koum, soll eng Fra zu Karlsruhe probéiert hunn de Rettungswon ëmzeparken.

Informatioune vun der Police no wieren d'Secouristen an der Ambulanz mat der Éischtversuergung vun enger Patientin amgaange gewiescht. Wéi dës bemierkt hätten, datt sech eppes an der Fuererkabinn beweege géing, hätte si déi friem Fra entdeckt. Si wier offensichtlech op der Sich no de Schlëssele vun der Ambulanz gewiescht an hätt uginn, presséiert ze sinn.

Doropshi wier si maulend bei hiren Auto zréckgaangen. D'Ambulanz wier no der Éischtversuergung an e Spidol gefuer. Well si d'Sanitäter beim Asaz behënnert soll hunn, géift d'Fra nieft enger net-autoriséierter Notzung vum Gefier och wéinst engem défaut d'assistance verdächtegt ginn.

Schoulbuschauffer rammt Ambulanz a gräift Sanitäter un

Och an Éisträich koum et zu engem ongewéinleche Virfall am Zesummenhang mat enger Ambulanz. Am Bundesland Tirol wier e Schoulbuschauffer warscheinlech express an e Rettungswon gerannt an hätt e Sanitäter mat engem Messer ugegraff.

Der Police no wier d'Affer liicht blesséiert ginn. Déi 24 Kanner am Bus wiere mat engem Schreck dovu komm. Den Täter wier provisoresch an eng psychiatresch Ariichtung agewise ginn.

D'Ambulanz wier um Méindeg mat bloe Luucht ënnerwee gewiescht an hätt wéinst dem Verkéier misse stoe bleiwen, wéi se vum Bus gerammt gouf. Doropshi wier de Chauffer aus dem Bus geklommen an hätt de Sanitäter mat engem Klappmesser attackéiert.

Beim Verhéier huet de Chauffer uginn, datt hien e Problem mat "Bloluuchtenorganisatiounen" hätt an hätt wëllen Opmierksamkeet erreegen. Dem Parquet no géifen et Hiweiser ginn, datt de Mann psychesch Probleemer hätt.