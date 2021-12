Malta gëtt dat éischt Land an der europäescher Unioun, wou d'Konsuméieren an d'Ubaue vu Cannabis fir den eegenen Konsum erlaabt gëtt.

D'Parlament vum klengsten EU-Staat huet dat entspriechend Gesetz e Méindeg ugeholl. D'Ënnerschrëft vum President Vella ass nëmmen nach eng Formsaach.

Dem Gesetz no däerfen Erwuessener bis zu 7 Gramm Cannabis bei sech hunn, bis zu 4 Planzen doheem ziichten a bei spezielle Cannabis-Associatiounen d'Drog akafen.

D'Gesetz, wat mat 36 géint 26 Stëmmen ugeholl gouf, erlaabt awer net den allgemengen Handel mat der Drog. D'Zil vum Gesetz wier et, datt d'Politik de Secteur reguléiert an esou d'Konsumenten net méi op de Schwaarzmaart mussen auswäichen. Et geet ee weider haart géint d'Drogendealer fir, mam neie Gesetz wëll een awer den Elteren d'"Drama" erspueren, datt hir Kanner wéinst engem Joint verhaft ginn a sech viru Geriicht mussen veräntweren.

De Konsum vu Cannabis an der Ëffentlechkeet bleift awer weider verbueden a ka mat enger Geldstrof vu bis zu 235 Euro bestrooft ginn. Sollt ee beim Konsuméieren dann e Kand dobäi hunn, läit d'Strof tëscht 300 a 500 Euro.

A verschiddene Länner an Europa, wéi Holland a Spuenien, gouf d'Drog an de Verkaf vu klenge Quantitéite ënner spezifesche Konditiounen toleréiert, a Portugal an an d'Tschechien gouf de Konsum entkriminaliséiert. Erlaabt ass et dem Gesetz no awer net. Lëtzebuerg hat jo annoncéiert, ob en änleche Wee ze goen, wéi Malta en elo agefouert huet.

An engem méi ale Gesetz hat Malta d'Produktioun fir medezinesche Cannabis jo scho akzeptéiert.