Den Ex-US-President hat jo virun engem Bundesgeriicht probéiert, dëst ze verhënneren.

De Riichter Trever McFadden, deen den Trump selwer op de Poste vum Bundesriichter nominéiert hat, huet en Dënschdeg decidéiert, datt de Gremium vum Parlament, dat dës Ënnerlagen ugefrot huet, och d'Recht dozou huet, dëst ze maachen. Et ass eng weider Defaite fir den Ex-President, deen zanter Jore probéiert, seng Steierdokumenter net ze verëffentlechen.

Domadder wier de Gremium vum Parlament, dee sech ëm dësen Dossier këmmert, der Préiwung vun der finanzieller Situatioun vum President e Schratt méi no komm. Den Trump hat den Demokraten, déi de Virsëtz an dësem Gremium hunn, virgeworf, d'Ënnerlagen aus politesche Grënn unzefroen, fir se publizéieren ze kënnen. De Justizministère hat am August de Finanzministère ugewisen, de Gremium vum Kongress d'Steierdate vum Donald Trump no iwwer sechs Joer zu Verfügung ze stellen.

En US-President ass net vum Gesetz hier verflicht, fir seng Steierdate public ze maachen. Ma den Donald Trump war den éischte President zanter dem Nixon 1969, deen dëst net maache wollt. Dat huet zu Spekulatioune gefouert, ob den Immobiliemogul eppes ze verstoppen huet.

Eng vun dëse Spekulatioune geet an d'Richtung, datt de President probéiert huet, ze verstoppen, datt hien als Geschäftsmann bei wäitem net esou vill Erfolleg huet, wéi hie selwer ugëtt. Spekuléiert gouf awer och, datt et méiglech Interessekonflikter géif ginn.

En Artikel vun der New York Times hat fir vill Opreegung gesuergt. Hire Recherchen no hätt den Trump an 11 vun den 18 Joer tëscht 2000 an 2017 keng Steieren op en Akommes bezuelt, esou wéi 2016 an 2017 just 750 Dollar.