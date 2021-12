A leschter Minutt konnt den US-Kongress verhënneren, datt d'Vereenegt Staaten insolvabel gewiescht wieren. Schonn am Oktober konnt een dat verhënneren.

Nom Senat huet och d'Representantenhaus kuerz no Mëtternuecht fir eng Hausse vum Plaffong vun de Staatsscholden ëm 2,5 Billiounen Dollar gestëmmt. Domat kéinten d'Amerikaner sech sécher sinn, dass et kee sougenannte "Lockout" wäert ginn an d'Beamte weider bezuelt kënne schaffe goen.

Trotzdeem si béid Ofstëmmunge ganz knapp ausgaangen. Am Senat gouf d'Hausse mat enger knapper Majoritéit vu 50 zu 49 Stëmme votéiert an och am Representantenhaus ass mat 221 zu 209 Stëmme fir d'Erhéijung gestëmmt ginn.

Nodeems et an de leschte Joerzéngten ëmmer nees zu enger sougenannter "Lockout"-Situatioun koum, an där de Budget verbraucht war an d'Staatsbeamten dowéinst hu missen onbezuelt doheem bleiwen, konnten d'Republikaner an d'Demokrate sech d'lescht Woch no méintelaangen Diskussiounen op e Kompromëss eenegen, fir de Plaffong z'erhéijen. En "Lockout" hätt extreem Auswierkungen op d'US-Wirtschaft an d'Finanzmäert.

D'Republikaner werfen dem President Joe Biden eng verantwortungslos Haushaltspolitik vir. Dat nodeem hien no engem billiouneschwéieren Infrastrukturpak och e Sozial- a Klimaschutzpak a Billiounen Héicht decidéiere wëll. D'Demokraten argumentéieren dogéint, datt d'Erhéijung vum Plaffong wéinst der Haushaltspolitik vum Biden sengem Vigänger Donald Trump néideg wier.