Aktuell feelen, nieft de Camionschaufferen, op der Insel och ënner anerem och Metzler a vill aner ausgebilte Leit.

Fir Chrëschtdag gëtt dann elo op der Insel de Problem, datt net genuch Persounen do sinn, déi an de Schluechthaiser schaffen, wéi d'Ziichter vun de Schnuddelhénger a Schwäin kritiséieren. Aktuell géif et e grousse Réckstau ginn an d'Versuergung vun de Leit wier net geséchert. Och géifen aktuell vill Déieren op de Bauerenhäff einfach "gekeult" ginn, well keng Plaz méi fir si do ass.

D'Regierung hat jo schonn annoncéiert, datt ee speziell zäitlech limitéiert Visae fir bis zu 5.500 Aarbechter, déi an der Gefligel-Fleeschveraarbechtegung schaffen, a fir 800 Metzler géif accordéieren. Wéi vill Leit dat awer wäerten notzen, ass net gewosst.

Kritik un dëser Mesurë kënnt dann awer aus dem Secteur, well d'Beaarbechtung vun dësen "Nout-Visaen" däitlech ze laang géif daueren. Esou rechent ee mat just e puer Leit, déi am Dezember kéinten agestallt ginn, eventuell och, well d'Leit eréischt no de Chrëschtdeeg am neie Joer géifen dovunner profitéieren.