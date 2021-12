Fir säi Kampf fir Fräiheet gouf de Kreml-Kritiker Alexej Nawalny mam Sacharow-Präis fir Demokratie a Mënscherechter am Europaparlament geéiert.

Well hien awer selwer an Haft sëtzt, huet seng Duechter de Präis entgéintgeholl. D'Daria Nawalnaja huet erkläert, et wier schéin, de Präis entgéintzehuelen, ma nawell wier et dee schlëmmsten Albdram fir si an hir Famill. Dat ebe well hire Papp zanter Ufank dës Joers a Russland an Haft sëtzt.

Am Februar gouf hien zu 2 Joer Lagerhaft verurteelt. D'EU-Parlament fuerdert seng direkt Fräiloossung. Datt de Sacharow-Präis un den Nawalny gaangen ass, dierft d'Relatioun tëscht Russland an de westleche Staaten net wierklech verbesseren. D'Situatioun ass aktuell jo ugespaant wéinst russeschen Truppebeweegungen un der Grenz zu der Ukrain.

De Sacharow-Präis geet all Joer un enger Persoun, déi sech op besonnesch Aart a Weis fir d'Mënscherechter an Demokratie agesat huet.