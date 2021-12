Am australeschen Tasmanien hunn d'Schülerinnen a Schüler d'Joresenn gefeiert, dobäi gouf e Sprangschlass opgeriicht.

D'Sprangschlass ass vum Wand matgerappt an an d’Luucht geschleidert ginn. 4 Kanner sinn dobäi ëm d'Liewe komm. Der Police no si si deels bis zu 10 Meter déif gefall.

Eng Rei Kanner goufen och blesséiert, 5 méi schwéier a 4 dovunner sinn an engem kriteschen Zoustand.

D’Sprangschlass stoung bei enger Schoul, wou kuerz virun der Chrëschtvakanz d’Kanner e bësse gefeiert hunn. Géint 10 Auer hätt e kräftege Wandstouss d'Sprangschlass matgerappt. Deen Ament waren nach 9 Kanner dran.

Am Ufank war just vun engem doudege Kand Rieds gaangen, spéider 2. Déi lokal Police huet d'Zuel no uewe korrigéiert. Sämtlech betraffe Famillje kruten Hëllef a Betreiung ugebueden.