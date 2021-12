Si hunn dat luest Summen hannert der Dusch kannt - wéi d'Koppel beim Renovéieren d'Mauer opgemaach huet, koum däitlech méi zum Virschäin wéi erwaart.

D'Koppel aus dem Florida hat jorelaang Zéngdausenden Hunnegbeien op Besuch, déi hannert der Mauer vun der Dusch gewunnt hunn. Wéi ënnert anerem d'"New York Times" schreift, wier et fir d'Grahams an der Rei gewiescht, datt d'Beien do gesummt hunn. Si wiere warscheinlech duerch e Lach am Dach an d'Haus komm.

D'Stefanie Graham an hire Mann si Frënn vun der Natur an hunn eng grouss Sympathie Beie géigeniwwer. Also hätte si kee Probleem domat gehat, datt d'Beien an der Dusch gelieft hunn. Si wieren zwar heiansdo gepickt ginn, hätte soss awer keng weider Schwieregkeete gehat.

Well si hir Buedzëmmer awer renovéiere wollten, hu si eng Imkerin geruff, fir de Beiestack ewechzemaachen. Wéi dës Ufank November d'Mauer opgemaach huet, wier si iwwerrascht vun der enormer Gréisst vum Stack gewiescht, dee méi wéi zwee Meter héich gewiescht wier a wou eng 80.000 Beie gelieft hunn.

Der Imkerin no hätte 45 Kilo Hunneg am Stack gestach. Well den Hunneg iwwerall hi gelaf wier, hätt si fënnef Stonne gebrauch, fir de Beiestack ewechzehuelen. Nodeems si d'Beiekinnigin fonnt hat an an eng Aart Käfeg gestach hat, fir datt déi aner Beien hir nofléien, huet si d'Déieren a Beienhaiser ënnerbruecht.