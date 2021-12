Eng Dose Frae sinn op de 40 Joer ale Mann eragefall, deen d'Affer iwwerzeegt krut, hiren Intimberäich fir eng "online Diagnos" ze filmen.

A verschiddene Spideeler am Land gouf bei den Affer en Ofstréch gemaach. Du soll de falschen Dokter bei enger Dose Fraen ugeruff an hinnen erzielt hunn, datt bei hinnen eng vaginal Infektioun festgestallt gouf. Doropshin hätt hien d'Fraen iwwerriet, si online z'ënnersichen. Elo gëtt géint de 40 Joer ale Mann wéinst Mëssbrauch ermëttelt. Bei him doheem goufen eng Partie Smartphonen a Späicherkaarte saiséiert.

De falsche Gynekolog soll iwwer 400 Fraen a ganz Italien kontaktéiert hunn. Eng vun de Betraffenen huet der Zeitung "La Repubblica" erzielt, datt hien ënnert anerem hire Gebuertsdatum kannt hätt. Dunn hätt hien no gynekologeschen Untersuchungen aus de leschte Méint gefrot a vill perséinlech Froe gestallt. Zum Schluss hätt hien d'Affer opgefuerdert, him hiren Intimberäich via Video ze weisen, fir d'"Diagnos ze confirméieren".