Mat 62,1% vun de Stëmmen huet sech de Friedrich Merz duerchgesat. Domat gëtt hien den Nofollger vum Armin Laschet.

Um Bundesparteidag soll Friedrich Merz vun den 1.001 Delegéierten den 21./22. Januar zum neie Parteichef gewielt ginn. Nieft him haten de fréieren Ëmweltminister Norbert Röttgen an de fréiere Kanzleramtsminister Helge Braun hir Kandidatur agereecht. De fréieren Uniounsfraktiounschef krut zwee Drëttel vun de Stëmmen, de Röttgen koum op Plaz 2 mat 25,8% an de Braun gouf vun 12,1% vun de Membere gewielt.

Dëst ass déi drëtt Kandidatur vum Merz ëm de Parteivirsëtz. Nom Angela Merkel hat sech d'Annegret Kramp-Karrenbauer 2018 duerchgesat. Ee Joer méi spéit huet den Armin Laschet iwwerholl, dee sech an der Stéchwal géint de Merz behaapt hat.