Den US-Acteur wiert sech géint d'Virwërf vun de Fraen, déi net mam Numm wëlle genannt ginn, an dementéiert d'Berichter vun "Hollywood Reporter".

Eng 40 Joer al Fra, déi am Artikel "Zoe" genannt gëtt, reprochéiert dem Chris Noth, si am 2004 am Alter vun 22 Joer zu Los Angeles vergewaltegt ze hunn. De Schauspiller hätt si an eng Schwämm agelueden. Doropshi wier et zur Dot komm.

Am Joer 2015 soll den Sex-and-the-City-Acteur eng weider Fra mëssbraucht hunn. Déi 31 Joer al Fra, déi Hollywood Reporter "Lily" nennt, hätt deemools en Date mam Noth gehat. A senger Wunneng wier et zu Geschlechtsverkéier komm. Wéi am Artikel ze liese steet, hätt si sech méi spéit "absolutt mëssbraucht" gefillt.