Den 49 Joer ale Museker huet der Police no als Museksproff geschafft. Indicen, datt hie sech u Kanner vergaangen huet, gouf et net.

De Mann aus Ancona gouf vun der Police verhaft, well hie méi wéi eng Millioun Daten, also Fotoen a Filmer, a sengem Besëtz hat, déi erwuesse Leit bei sexuellen Handlunge mat Kanner weisen. Dëst Material, wat deels iwwer 20 Joer al ass, hat de Mann op Festplacken, Handyen an aner Späichermedien ofgeséchert an se dem Alter vun de Kanner no klasséiert.