Weider goufen op d'mannst 13 Persounen nach blesséiert, vun deene sechs Leit sech nach an engem kriteschen Zoustand befannen.

Wisou a wéi eng Aart vun Explosioun et war, ass aktuell nach onkloer. Villes deit awer op e Lach an der Gasleitung an engem Gebai vun enger Bank hin. Eng Terrorattack gouf ausgeschloss. D'Gebai vun der Bank ass duerch den Drock agestierzt.