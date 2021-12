Bei de Wale sinn nämlech keng Oppositiounsparteien erlaabt, et dierfe just "Patrioten" kandidéieren.

D'Walbüroe sinn e Sonndeg de Moien ënner strenge Sécherheetsoplagen opgaangen, eng 10.000 Poliziste sinn am Asaz. D'Walbedeelegung ass deementspriechend niddreg a louch an an der Hallschent vum Dag bei nëmmen 19%.