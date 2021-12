Fënnef där Déiere goufen am Vereente Kinnekräich fonnt. Si all sinn nach an engem gudden Zoustand.

Bei den Déieren handelt et sech ëm zwee Erwuessener, zwee Jongdéieren a ee quasi Neigebuerent. Si goufen an der Géigend vu Swindon fonnt, net wäit ewech, wou een och Aarbechtsgeschier vun Neandertaler fonnt huet. D'Archeologe ginn dovunner aus, datt d'Déiere gejot goufen an datt ee wuel op dem groussen Areal nach vill méi Saachen aus där Zäit ka fannen.