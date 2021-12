Weider géifen nach ëmmer 52 Persoune vermësst ginn, wéi d'Police matgedeelt huet. Deemno kéint d'Zuel vun den Doudesaffer nach weider klammen.

Méi wéi 300.000 Mënschen hu missen evakuéiert ginn, vill vun hinne kënnen net an hir Haiser zeréck. Der Police no sinn iwwerdeems och 239 weider Persoune verwonnt ginn.

Den Taifun "Rai" war dee schlëmmste Wierbelstuerm vum Joer bis elo. Diech si ronderëm geflunn, Stroumpottoe sinn ëmgefall an eng ganz Partie Dierfer goufen iwwerschwemmt. A ville Gebidder gouf et och kee Stroum a keen Netz méi. Och Spideeler goufe beschiedegt.

Eng vun den am stäerkste betraffene Provënze war d'Insel Bohol. Do louch d'Zuel vun den Doudesaffer e Méindeg de Moien dem Gouverneur no bei 74.

Mat Wandspëtzte vu bis zu 195 Stonnekilometer ass de "Rai" en Donneschdeg op de Philippinnen ukomm. D'Astufung vum Super-Taifun entsprécht engem Hurrikan vun der Kategorie fënnef an den USA. Weltwäit kënnt et normalerweis ronn 5 Mol am Joer zu esou engem Stuerm.