D'Corona-Situatioun spëtzt sech weider zou. An Holland an an Dänemark gëllt nees e Lockdown, iwwerdeems an Däitschland iwwert nei Mesuren diskutéiert gëtt.

An Dänemark mussen zanter e Méindeg de Moien a fir ee Mount Kinoen, Theateren, Concertssäll a Muséeën zoubleiwen. D'Restauranten dierfe mat strengen Oplagen opmaachen, awer just nach bis 23 Auer owes. Och an Holland gëllt elo e Lockdown. All déi net essentiell Butteker, Restauranten, Caféen, Kinoen, Muséeën an Theatere musse bis de 14. Januar zou bleiwen. Och d'Schoule bleiwe bis den 9. Januar zou. Et dierf een nëmmen nach Besuch vun zwou Persounen doheem kréien, mat enger Ausnam vun de Feierdeeg, op deene véier Leit erlaabt sinn.

Corona International / Fannny Kinsch

Den Experterot vun der däitscher Regierung warnt virum Impakt vun der neier Virus-Variant, déi sech méi séier ausbreet - schonn an den nächsten Deeg misst ee reagéieren, sou den neie Gremium e Sonndeg. Et misst ee Géigemoossnamen, besonnesch Kontaktaschränkungen, a ganz Däitschland preparéieren a koordinéieren, heescht et an engem Schreiwes. Duerch d'Ausbreede vun der Omikron-Variant géing e Risiko bestoen, datt e gudden Deel vun der Bevëlkerung gläichzäiteg krank kéint ginn oder a Quarantän goe misst an domat de Gesondheetssystem, awer och aner wichteg Infrastrukturen immens staark belaascht kéinte ginn.

D'Bundesregierung an d'Länner diskutéieren en Dënschdeg iwwert d'Mesuren - den neien däitsche SPD-Gesondheetsminister Karl Lauterbach huet e Lockdown fir d'Feierdeeg awer ausgeschloss. Et misst een eng "offensiv Boostercampagne" maachen an d'Moossnamen, fir d'Kontakter ze reduzéieren, verschäerfen, esou de Lauterbach op Twitter. Well d'Omikron-Variant sech a Groussbritannien immens séier ausbreet, dierfen nëmmen nach däitsch Bierger a Residente vun do aus an d'Bundesrepublik areesen, a mussen en plus a Quarantän fir zwou Wochen, onofhängeg dovun ob se geimpft sinn oder net.

Auch die Boosterimpfung schützt nicht perfekt. Bisher ist der wahrscheinlichste Wert: 70-80% Schutz vor symptomatischer Infektion. Aber ohne Booster ist der Schutz zu schwach. Wir müssen daher offensive Boosterkampagne fahren und die Massnahmen der Kontaktreduktion verschärfen. https://t.co/SePDBUROVR — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) December 19, 2021

Zu London huet de Buergermeeschter Sadiq Khan den Noutstand declenchéiert, brittesche Medien no soll d'Regierung iwwerdeems driwwer nodenken, no Chrëschtdag Rassemblementer banne fir zwou Wochen ze verbidden. An Irland, wou d'Hallschent vun den Neiinfektioune mëttlerweil op d'Omikron-Variant zréckzeféiere sinn, mussen d'Caféen an d'Restauranten elo um 20 Auer zoumaachen. An der Schwäiz gëllt zanter haut den 2G an de Restauranten, kulturellen Etablissementer a Sport- a Fräizäitariichtungen a bei allméiglechen Evenementer bannen.

An Éisträich dierf een elo nëmmen nach ouni zousätzlech Restriktiounen areesen, wann een dräi mol geimpft ass. Leit, déi nach keen Impfrappell kruten oder déi no enger Infektioun nees gesond sinn, brauchen zousätzlech en negative PCR-Test. Soss muss een a Quarantän, bis een en negativen Test huet.

Israel da verbitt vun e Mëttwoch u Reesen an Däitschland, Italien, d'Belsch, d'Schwäiz, Portugal, Ungarn, grad wéi an d'USA, Marokko, Kanada an d'Tierkei wéinst der Corona-Situatioun an dëse Länner.