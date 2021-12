An enger Schoul zu Washington D.C. solle sech verstéierend Zeenen ofgespillt hunn: D'Bibliothecairin hätt Schüler ugestallt, den Holocaust nozestellen.

Aus engem Mail vum Direkter vun der Primärschoul zu Washington D.C. geet ervir, datt d'Schüler aus dem drëtte Schouljoer ënnert anerem d'Aufgab gehat hätten, Erschéissungen ze simuléieren an e Massegraf auszehiewen. Ee Schüler hätt souguer den Adolf Hitler spille sollen.

Donieft hätt sech d'Bibliothecairin antisemittesch geäussert. Soulaang wéi de Virfall analyséiert gëtt, gouf d'Fra vun der Aarbecht suspendéiert. Dat well d'Schoul a kenger Weis dës Aufgaben ënnerstëtzte géing. D'Schüler wieren an der Bibliothéik gewiescht, fir Presentatioune fir e Projet virzebereeden, wéi d'Bibliothecairin, déi no hinne kucke sollt, si d'Zeenen nostelle gelooss huet.

D'Eltere vun engem Schüler hunn an der "Washington Post" erzielt, datt hire Bouf de Wee an e Konzentratiounslager an den Doud an enger Gaskummer hätt missen imitéieren. Aner Elteren hunn uginn, datt de Schüler, deem d'Roll vum Hitler zougedeelt gouf, souguer jiddesch wier. Hien hätt deemno de Suicide vum Diktator nospille sollen. Nom Virfall wieren d'Schüler psychologesch betreit ginn.

Den Numm vun der Bibliothecairin gouf an de Mailen net genannt. Ma den Elteren no wier et d'Kimberlynn Jurkowski, déi zanter 2014 am Schouldistrikt am Südoste vu Washington schafft. Virdru wier si schonn eng Kéier wéinst Bedruch opgefall, andeems si Subside fir d'Nohëllef vun hire Kanner ugeholl hätt, obwuel dës keng Nohëllef méi kritt hunn. 2019 wier donieft Plainte wéinst Déierequälerei gemaach ginn, nodeems ee vun hiren Hënn dout opfonnt gouf.

E Spriecher vun der Schoul huet matgedeelt, datt elo nees Enquêtë géint si lancéiert goufen. Donieft hätt d'Schoul sech bei de Schüler a bei de Familljen entschëllegt.