E Méindeg ass an Holland de Prozess ëm déi ofgeschosse Passagéiermaschinn mat dem Plädoyer géint déi Ugeklote weider gaangen.

D'Boeing vu Malaysia Airlines mat der Fluchnummer MH17 war am Juli 2014 iwwert der Ostukrain ënnerwee, wéi se vun enger Rakéit erwëscht gouf an erofgefall ass. 298 Mënsche sinn dobäi gestuerwen. Och d'Famill Hoare aus Réiser war ënnert den Affer - d'Koppel an hir zwee Jonge sinn ëm d'Liewe komm. Elo gëtt véier fréieren Offizéier vu prorussesche Rebelle virgeworf, de Fliger mat enger Buk-Rakéit ofgeschoss ze hunn. Als Beweiser huet de Parquet virum Geriicht um Amsterdamer Flughafen ënnert anerem matgeschnidden Telefonsgespréicher a Fotoe virgeluecht.

An der Ostukrain goufen et am Juli 2014 schwéier Ausernanersetzungen tëscht der ukrainescher Arméi a prorussesche Separatisten. Et gëtt ugeholl, datt d'Rakéit eigentlech e russesche Militärfliger hätt sollen treffen.

De Prozess ass politesch brisant, well Russland zanter dem Virfall all Verantwortung vu sech weist. En Urteel gëtt sech eréischt fir dat nächst Joer erwaart.